Адвокати також оголосили, що подадуть низку клопотань. Деталей наразі не розголошують.
Зауважте Порошенко може не повернутись зі свого "турне"
Порошенко записав відео
- Наступного дня після оголошення про підозру у державній зраді Порошенко записав відео. Політик розповів, що перебуває у Польщі та не збирається приходити на допит у ДБР.
- Порошенко зауважив: у Варшаві він має численні зустрічі з європейськими політиками.
- Політик наголосив, що повернеться в Україну у першій половині січня, але "за своїм графіком".
Підозра Порошенку: головне
- Порошенку 20 грудня оголосили про підозру у держзраді. Відповідний документ підписувала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а "її заступник Симоненко".
- У СБУ повідомили, що їм вдалося зібрати достатньо доказів. Саме вони стали підставою для повідомлення про підозру Петру Порошенку.
- Тим часом у команді Порошенка заявили про сфабриковану справу.
- Адвокат Порошенка також зауважив, що наразі усі чекають, коли п'ятий президент повернеться. Захисник наголосив, що це трапиться 100%.
- Водночас адвокат наголосив: "розуміється, це буде зроблене не у ті дати, коли хоче прокуратура і ДБР".
Офіційний коментар ДБР: дивіться відео