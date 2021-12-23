Адвокаты также объявили, что подадут ряд ходатайств. Деталей пока не разглашают.
Заметьте Порошенко может не вернуться из своего "турне"
Порошенко записал видео
- На следующий день после объявления о подозрении в государственной измене Порошенко записал видео. Политик рассказал, что находится в Польше и не собирается приходить на допрос в ГБР.
- Порошенко отметил: в Варшаве он имеет многочисленные встречи с европейскими политиками.
- Политик подчеркнул, что вернется в Украину в первой половине января, но "по своему графику".
Подозрение Порошенко: главное
- Порошенко 20 декабря объявили о подозрении в госизмене. Соответствующий документ подписывала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а "ее заместитель Симоненко".
- В СБУ сообщили, что им удалось собрать достаточно доказательств. Именно они стали основанием для сообщения о подозрении Петру Порошенко.
- Тем временем в команде Порошенко заявили о сфабрикованном деле.
- Адвокат Порошенко также отметил, что сейчас все ждут, когда пятый президент вернется. Защитник подчеркнул, что это случится 100%.
- В то же время адвокат подчеркнул: "разумеется, это будет сделано не в те даты, когда хочет прокуратура и ГБР".
Официальный комментарий ГБР: смотрите видео