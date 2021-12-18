Порошенко поїхав у Туреччину та Польщу

На сайті партії "Європейська Солідарність" 17 грудня зазначили, що політик поїхав у дипломатичне турне в Польщу та Туреччину. Там у нього заплановані зустрічі на 18 – 21 грудня.

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Нардеп відвідає резиденцію Вселенського патріарха у Стамбулі з нагоди річниці надання Україні Томосу. Порошенко ніби домовився про це з патріархом під час телефонної розмови 15 грудня.

Після того політик відправиться у Польщу, аби взяти участь у міжнародній конференції на тему "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Політик проігнорував слідчих ДБР

У той же день п'ятому Президенту України намагалися вручити повістку у Державне бюро розслідувань. Мовиться про кримінальну справу щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованого Донбасу та сприяння бойовикам групою українців.

Повістку Порошенку намагалися вручити біля будівлі Верховної Ради. "Візьміть повістку, будь ласка", – казали правоохоронці. Однак політик просто сів в автомобіль та проігнорував слідчих. На відео з місця події видно, що нардеп фактично втікав від представників ДБР.

Що відомо про кримінальну справу у якій хотіли допитати Порошенка

Провадження відкрили за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичної організації.

У межах цієї справи повідомлення про підозру отримали нардеп від "Опозиційної партії – За життя" Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

Порошенка ж хотіли допитати для встановлення всіх обставин. За словами колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака, лідеру "ЄС" також можуть оголосити підозру.

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