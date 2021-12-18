Порошенко поехал в Турцию и Польшу

На сайте партии "Европейская Солидарность" 17 декабря отметили, что политик поехал в дипломатическое турне в Польшу и Турцию. Там у него запланированы встречи на 18 – 21 декабря.

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Нардеп посетит резиденцию Вселенского патриарха в Стамбуле по случаю предоставления Украине Томоса. Порошенко якобы договорился об этом с патриархом во время телефонного разговора 15 декабря.

После того политик отправится в Польшу, чтобы принять участие в международной конференции на тему "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

Политик проигнорировал следователей ГБР

В тот же день пятому Президенту Украины пытались вручить повестку в Государственное бюро расследований. Речь идет об уголовном деле относительно преступной схемы поставки угля со временно оккупированного Донбасса и содействия боевикам группой украинцев.

Повестку Порошенко пытались вручить возле здания Верховной Рады. "Возьмите повестку, пожалуйста", – говорили правоохранители. Однако политик просто сел в автомобиль и проигнорировал следователей. На видео с места происшествия видно, что нардеп фактически убегал от представителей ГБР.

Что известно об уголовном деле в котором хотели допросить Порошенко

Производство открыли по статьям о финансировании терроризма, государственной измене и создании террористической организации.

В рамках этого дела сообщение о подозрении получили нардеп от "Оппозиционной партии – За жизнь" Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко же хотели допросить для установления всех обстоятельств. По словам бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака, лидеру "ЕС" тоже могут объявить подозрение.

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