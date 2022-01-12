В этот же день адвокаты сообщили, что уже есть постановление Печерского суда о задержании пятого президента и принудительной доставке в суд. Свою просьбу о судебном заседании адвокаты озвучили 12 января.

К теме Есть постановление о задержании Порошенко и приводе в суд, – адвокат

Адвокаты Порошенко просят назначить заседание суда на 17 января

Адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков вспомнили, что Петр Порошенко прибудет в Украину из Варшавы в 9 часов 17 января. Именно поэтому они обратились в суд.

Мы со своей стороны сегодня (речь идет о 12 января – 24 канал) обратились в Печерский суд с ходатайством официально относительно того, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, народный депутат о рассмотрении подобных ходатайств должен быть заблаговременно уведомлен. Поэтому мы требуем от Печерского суда, в производстве которого имеется ходатайство о применении к Петру Порошенко меры пресечения, назначить судебное заседание на 17 января 2022 года для того, чтобы обеспечить возможность политику по прибытию в Украину добраться до суда и принять участие в судебном заседании,

– пояснил адвокат Головань.

Известно, что перед этим адвокаты Петра Порошенко заявили, что:

есть постановление Печерского суда о задержании пятого президента;

а также принудительном приводе в суд;

ходатайство Офиса генпрокурора о применении меры пресечения для Порошенко.

У Порошенко тогда пояснили, что оснований для задержания нардепа нет, ведь он сам готов прийти в суд после возвращения в Украину. О возвращении из Варшавы сообщал сам политик.

Коротко о деле Петра Порошенко

Петра Порошенко подозревают в государственной измене. Объявили подозрение политику 20 декабря 2021 года. В Госбюро расследований рассказали, что подозрение касается не только государственной измены, но и содействия деятельности террористических организаций.

По версии следствия, вероятно народный депутат находился в сговоре с высшим руководством Кремля и способствовал деятельности боевиков на Донбассе. В частности речь идет о поставках угля на украинские ТЭЦ с временно оккупированных территорий. Суд арестовал имущество политика, однако он может им пользоваться.

Перед вызовом в ГБР Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вызвать его на допрос и выехал за границу.

Кроме того, по данным Единого государственного реестра деклараций, – Петр Порошенко уже заплатил адвокатам более 10 миллионов гривен.

Суд арестовал все имущество Порошенко – смотрите видео