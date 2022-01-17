Там подчеркнули, что это дело не является политически мотивированным. Об этом на брифинге заявила Татьяна Сапьян, советница по коммуникациям ГБР.
Самое главное Порошенко вернулся в Украину: фото, видео и все, что известно
"Политику оставляем политикам"
Речь идет о деле поставки угля с временно оккупированных территорий. Пятый президент подозревается в сговоре с высшим российским руководством и в содействии боевикам на Донбассе.
Это дело не является политически мотивированным. Мы акцентируем внимание на том, что политику мы оставляем политикам. А факты пусть остаются у следователей,
– подчеркнула Сапьян.
По ее словам, ГБР приветствует решение политика вернуться на Украину и прийти на судебное заседание. В ведомстве надеются, что судебный процесс будет проходить в установленном законодательством порядке.
Порошенко объявил подозрение: что об этом известно
- В конце декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Позже суд арестовал имущество Порошенко.
- Отметим, что в рамках этого дела уведомление о подозрении получили нардеп от "Оппозиционной партии – За жизнь" Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.
- 17 декабря следователи Государственного бюро расследований пытались вручить Порошенко повестку на допрос. Впрочем, он проигнорировал их, сел в авто и уехал в неизвестном направлении.
- После этого народный депутат уехал за границу. Он объяснил, что там у него заранее запланированные встречи. В частности – в Польше и Турции.
- Уже в январе в ГБР заявили, что Порошенко купил билет на самолет уже после вручения повестки о вызове для проведения процессуальных действий.
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