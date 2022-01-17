Там наголосили, що ця справа не є політично вмотивованою. Про це на брифінгу заявила Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій ДБР.
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"Політику залишаємо політикам"
Мовиться про справу, яка стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. П'ятого президента підозрюють у змові з вищим російським керівництвом та сприянні бойовикам на Донбасі.
Ця справа не є політично вмотивованою. Ми акцентуємо увагу, що політику ми залишаємо політикам. А факти нехай залишаються у слідчих,
– підкреслила Сап'ян.
За її словами, ДБР вітає рішення політика повернутися в Україну та прийти на судове засідання. У відомстві сподіваються, що судовий процес проходитиме у визначеному законодавством порядку.
Порошенку оголосили підозру: що про це відомо
- Наприкінці грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Пізніше суд арештував майно Порошенка.
- Зазначимо, що у межах цієї справи повідомлення про підозру отримали нардеп від "Опозиційної партії – За життя" Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.
- 17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань намагалися вручити Порошенку повістку на допит. Втім, тоді він проігнорував їх, сів у авто й поїхав у невідомому напрямку.
- Після цього народний депутат виїхав за кордон. Він пояснив, що там у нього заздалегідь заплановані зустрічі. Зокрема – у Польщі та у Туреччині.
- Уже у січні у ДБР заявили, що Порошенко купив квиток на літак уже після вручення повістки про виклик для проведення процесуальних дій.
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