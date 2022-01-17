Однако, как заявила представительница ГБР Татьяна Сапьян, Порошенко отказался принимать повестку.
Важно ГБР встретило Порошенко во время прохождения паспортного контроля
Более того, сторонники пятого президента и другие нардепы, прибывшие в Украину тем же рейсом, препятствовали работе следователей ГБР.
Они оказали физическое сопротивление сотрудникам ГБР,
– рассказала Сапьян.
Стоит заметить, что Порошенко уже не впервые "бегает" от повестки. Ровно месяц назад следователи ГБР пытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Однако политик фактически сбежал от следователей.
Следователи ГБР встречали Порошенко в аэропорту
Петр Порошенко вернулся на родину утренним рейсом из Варшавы. Во время прохождения паспортного контроля у него возникли определенные трудности – пограничники забрали его паспорт, чтобы проверить личность, и не отдавали несколько минут.
Параллельно с этим к нардепу пытались подступить следователи ГБР. Но сторонники Порошенко сопротивлялись и препятствовали их деятельности. В конце концов, паспорт бывшему лидеру Украины, которого обвиняют в государственной измене, таки отдали.
Порошенко сразу же пошел в зал ожидания, где его уже ждали несколько десятков журналистов. В своей речи он заявил, что пограничники якобы придумывали план его "недопуска в Украину", а решить ситуацию удалось только благодаря журналистам.
Речь Петра Порошенко в аэропорту: смотрите видео
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