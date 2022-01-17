Однако, как заявила представительница ГБР Татьяна Сапьян, Порошенко отказался принимать повестку.

Важно ГБР встретило Порошенко во время прохождения паспортного контроля

Более того, сторонники пятого президента и другие нардепы, прибывшие в Украину тем же рейсом, препятствовали работе следователей ГБР.

Они оказали физическое сопротивление сотрудникам ГБР,

– рассказала Сапьян.

Стоит заметить, что Порошенко уже не впервые "бегает" от повестки. Ровно месяц назад следователи ГБР пытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Однако политик фактически сбежал от следователей.

Интересно! 6 января Госбюро расследований заявили, что Петр Порошенко купил билет на самолет уже после вручения повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий.

Следователи ГБР встречали Порошенко в аэропорту

Петр Порошенко вернулся на родину утренним рейсом из Варшавы. Во время прохождения паспортного контроля у него возникли определенные трудности – пограничники забрали его паспорт, чтобы проверить личность, и не отдавали несколько минут.

Параллельно с этим к нардепу пытались подступить следователи ГБР. Но сторонники Порошенко сопротивлялись и препятствовали их деятельности. В конце концов, паспорт бывшему лидеру Украины, которого обвиняют в государственной измене, таки отдали.

Порошенко сразу же пошел в зал ожидания, где его уже ждали несколько десятков журналистов. В своей речи он заявил, что пограничники якобы придумывали план его "недопуска в Украину", а решить ситуацию удалось только благодаря журналистам.

Речь Петра Порошенко в аэропорту: смотрите видео

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