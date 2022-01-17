По информации ГБР, российское руководство привлекло Медведчука к делу в октябре 2014 года. Тот якобы решил договориться с Порошенко, который как президент имел возможности влияния на вертикали исполнительной и законодательной власти.

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В августе – октябре 2014 года украинское правительство принимало меры, направленные на диверсификацию источников поставок угля. Это могло бы обеспечить энергетическую безопасность и независимость страны. Однако эти усилия свели на нет, как говорят следователи, участники схемы.

Роль Медведчука

Российские политики вместе с Медведчуком якобы разработали план – создать в условиях отопительного сезона искусственный дефицит угля для нужд украинских энергогенерирующих предприятий. Для этого Москва ограничила поставки угля в Украину со своей территории по еще действующим договорам купли-продажи. Прекратить ограничения должны были только при условии начала поставки угля с временно оккупированных территорий.

Главный коммуникатор

Медведчук взял на себя функцию коммуникатора – общался с Россией и боевиками. Кум Путина согласовывал свои действия с высшим политическим руководством России и докладывал в Москву кураторам о ходе событий и реализации плана.

С ноября 2014 года по январь 2015 года Медведчук начал организовывать систему приобретения угля у предприятий, имущество которых находится в собственности и под контролем террористов с оккупированных территорий.

В ноябре – декабре 2014 года и январе 2015 года постоянно сообщал российским кураторам, акцентируя внимание на эффективности блокирования поставок российского угля.

Роль Порошенко

Зато Порошенко вроде бы оставил за собой управленческие и кадровые вопросы, а в случае необходимости – административное влияние. Для этого 4 ноября 2014 года президент инициировал заседание СНБО о неотложных мерах по устойчивому проведению отопительного сезона 2014 – 2015 года.

На заседании Порошенко якобы выразил сомнения относительно качества угля, который завезли из Южно-Африканской Республики. Генпрокуратуре и МВД политик якобы дал устное поручение проверить контракт. Также, по словам ГБР, Порошенко настоял на прекращении контракта с компанией "Steel Mont Trading Ltd" и остановить отгрузки для нужд ПАО "Центрэнерго".

Кроме того, Порошенко, мол, способствовал назначению на пост министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

Что сделал Демчишин

В свою очередь Демчишин, по информации следователей, тоже способствовал реализации схемы. Важно, что он отменил все решения предшественника, которые ставили работу предприятий на оккупированных территориях и сотрудничество с ними под сомнение.

Заключение следователей

В ГБР считают, что, по предварительному сговору, Порошенко, Медведчук и Демчишин способствовали боевикам, обеспечивая приобретение угля у подконтрольных им предприятий за государственные деньги.

В результате энергетическую отрасль поставили в зависимость от России и террористов из оккупированных территорий. Страна-агрессор получила более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины. Поэтому Москва продолжала вести подрывную деятельность против Киева.

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