За інформацією ДБР, російське керівництво залучило Медведчука до справи у жовтні 2014 року. Той нібито вирішив домовитись з Порошенком, який як президент мав можливості впливу на вертикалі виконавчої та законодавчої влади.

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У серпні – жовтні 2014 року український уряд вживав заходів, спрямованих на диверсифікацію джерел постачання вугілля. Це могло б забезпечити енергетичну безпеку та незалежність держави. Однак ці зусилля звели нанівець, як кажуть слідчі, учасники схеми.

Роль Медведчука

Російські політики разом з Медведчуком нібито розробили план – створити в умовах опалювального сезону штучний дефіцит вугілля для потреб енергогенерувальних українських підприємств. Для цього Москва обмежила постачання вугілля до України зі своєї території за ще чинними договорами купівлі-продажу. Припинити обмеження мали б лише за умови початку постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Медведчук взяв на себе функцію комунікатора – спілкувався з Росією та бойовиками. Кум Путіна погоджував свої дії із вищим політичним керівництвом Росії та доповідав у Москву кураторам про перебіг подій та хід реалізації плану.

Роль Порошенка

Натомість Порошенко начебто залишив за собою управлінські та кадрові питання, а в разі потреби – адміністративний вплив. Для цього 4 листопада 2014 року президент ініціював засідання РНБО щодо невідкладних заходів сталого проведення опалювального сезону 2014 – 2015 року.

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