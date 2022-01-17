Таке клопотання прокурори озвучили в залі суду. Також обвинувачення пропонує накласти на Петра Порошенка низку процесуальних зобов'язань.

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На Порошенка просять одягнути електронний браслет

Прокурори просять суд зобов'язати Петра Порошенка з'являтися на першу вимогу слідчих. За наявності вагомої причини не прийти, політик повинен завчасно повідомляти правоохоронців.

Без дозволу слідчих Порошенка просять не випускати за межі Києва та Київської області. На політика просять накласти зобов'язання про повідомлення щодо зміни місця проживання та здати слідчим паспорти.

Крім того, прокурори просять суд одягнути на Петра Порошенка електронний браслет.

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