Реакція ОПУ на повернення Порошенка

Дії лідера "Європейської Солідарності" не мають жодного відношення до реальної політики. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Політик пояснив, що оскільки Порошенко проігнорував слідчих Державного бюро розслідувань, які намагалися вручити йому повістку, то логічно, що його повернення передбачає певні процедури.

Отримати процесуальний документ, з'явитися до суду – це ті речі, в яких немає нічого. Але якщо людина перетворює це на якийсь виступ із масовкою, якщо кожен крок в аеропорту супроводжує істеричними криками, то це явно свідчить про надзвичайну екзальтацію та неповагу до базових процесуальних правил,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що західні політики не можуть дозволити собі таку поведінку. "Ця поведінка конкретного політика багато в чому пояснює причини того, чому трансформація України в сучасну та правову державу настільки затяглася з 1990-х років".

Коротко про повернення Порошенка

17 січня політик повернувся до Києва з Польщі. Під час прикордонного контролю його паспорт забрали для додаткової перевірки. У цей час нардепи з команди Порошенка почали штовхатися зі слідчими Державного бюро розслідувань.

Водночас у Держприкордонслужбі заявили, що ніяких порушень закону не було, а прикордонники чітко дотримувалися своїх обов'язків. Тому будь-які маніпуляції є безпідставними.

Наразі Печерський суд Києва обирає Порошенку запобіжний захід.

Зверніть увагу! Лідера "ЄС" підозрюють у державній зраді. Мовиться про схему з постачання вугілля з окупованих територій та співпрацю з бойовиками. Іншим фігурантом цієї справи є нардеп Віктор Медведчук. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

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