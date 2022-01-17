Порошенко 17 січня повернувся в Україну. Вже об 11:00 у суді мало розпочатись засідання у його справі.

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У суді буде розгляд справи Порошенка

Обиратимуть запобіжний захід Порошенку у так званій "вугільній справі" у Печерському районному суді Києва. Прокурори просять взяти п'ятого президента під варту.

Розгляд справи Порошенка: прямий ефір з-під суду

Повернення Порошенка в Україну: коротко

Справа Порошенка: що відомо

  • Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило про підозру у державній зраді.
  • Політик є фігурантом так званої "вугільної справи". За версією слідства, Порошенко у 2014 – 2015 роках використав свої повноваження глави держави, аби незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Натомість підписав на вимогу Росії договір на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу, якими керують російські бойовики.
  • 17 грудня детективи ДБР намагалися вручити п'ятому президенту повістку. Однак він втік від слідчих, просто сівши в авто. Згодом нардеп полетів за кордон, у "поїздку, яку давно планував".
  • Водночас ДБР стверджує, що Порошенко придбав квитки на літак після того, як йому намагалися вручити повістку.
  • 23 грудня нардеп не з'явився на виклик. Натомість він записав відеозвернення, в якому повідомив, що перебуває за кордоном і повернеться у середині січня 2022 року.
  • 6 січня з'явилась інформація про те, що Печерський райсуд наклав арешт на майно Порошенка.
  • "Слідства.Інфо" повідомило, політик перед арештом майна переписав корпорацію Roshen на свого сина.
  • Сам Порошенко переконаний, що його не заарештують, бо для цього начебто немає підстав.