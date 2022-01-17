Порошенко 17 січня повернувся в Україну. Вже об 11:00 у суді мало розпочатись засідання у його справі.

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У суді буде розгляд справи Порошенка

Обиратимуть запобіжний захід Порошенку у так званій "вугільній справі" у Печерському районному суді Києва. Прокурори просять взяти п'ятого президента під варту.

Розгляд справи Порошенка: прямий ефір з-під суду

Повернення Порошенка в Україну: коротко

Вранці 17 січня Петро Порошенко прибув з Варшави в аеропорт "Жуляни". Його супроводжували дружина, нардепи з "Євросолідарності" та журналісти.

Під час проходження п'ятим президентом паспортного контролю виникли труднощі – його зустріли представники Державного бюро розслідувань. Прикордонники забрали паспорт політика та 15 хвилин не віддавали його.

Представники ДБР намагалися вручити політику повістку про виклик до суду та копію клопотання про запобіжний захід. Однак він відмовився їх взяти.

Справа Порошенка: що відомо