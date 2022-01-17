Відповідну заяву на брифінгу 17 січня зробила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Раніше Суд дав дозвіл затримати ексміністра Демчишина у "вугільній справі" Медведчука

Демчишин перебуває у міжнародному розшуку

Наразі Кузяра перебуває під домашнім арештом, Медведчук – під домашнім арештом, Демчишин – у міжнародному розшуку,

– зазначила Сапьян.

Вона додала, що місце перебування колишнього міністра енергетики наразі встановлюють.

Усім фігурантам "вугільної справи" повідомили про підозру

Сапьян нагадала, що у вересні – листопаді 2021 року у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу вже повідомили про підозру проросійському нардепу Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Кузярі та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. А 20 грудня 2021 року підозру у держзраді оголосили й п'ятому президенту Петру Порошенку.

Наразі триває розслідування. Представниця ДБР наголосила, що всіх винних притягнуть до відповідальності.

До слова, Петро Порошенко вранці 17 січня повернувся в Україну. У Печерському райсуді розпочалося засідання у його справі.

Причетність Демчишина до справи: основне

Володимир Демчишин у 2014 – 2016 роках обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Служба безпеки України вважає, що з грудня 2014 року по лютий 2015 року він призначив на посади державних підприємств на окупованих територіях представників бойовиків. Далі міністр примусив керівників державної компанії укласти з ними угоди, зокрема про постачання вугілля. Мовилося про суму у понад 3 мільярди гривень.

Після заочного оголошення Демчишину підозри його викликали у Державне бюро розслідувань.

25 листопада 2021 року Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання ексміністра. Щодо нього проситимуть застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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