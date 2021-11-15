У Державному бюро розслідувань повідомили, що експосадовця викликають на допит 19 листопада. Про це у відомстві повідомили 15 листопада.
До теми За контрабанду вугілля з Донбасу: ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру
ДБР викликає на допит Демчишина
У відомстві повідомили, що у зв'язку з кримінальною справою, Володимира Демчишина викликають на 10 годину 19 листопада до слідчого Державного бюро розслідувань.
Державне бюро розслідувань оприлюднило повістку про виклик Демчишина / Фото ДБР
До речі, справа стосується схеми постачання вугілля з тимчасово окупованого Донбасу.
У ДБР повідомляли, що організатори налагодили постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських держпідприємств на суму приблизно 1,5 мільярда гривень.
У кримінальній справі за статтею про сприяння терористичній групі підозрюють також бізнесмена Сергія Кузяру та нардепа Віктора Медведчука.
Справа Володимира Демчишина: що відомо
- 12 листопада Держане бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості.
- У ДБР повідомили, що постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських держпідприємств відбувались наприкінці 2014 – початку 2015 років.
- Сам Володимир Демчишин завив, що справа "сфальсифікована" та має "суто політичний характер". Він переконаний, що справу "сфальсифікували СБУ та Офіс генпрокурора, пошили білими нитками в Офісі Президента".
- Проте, за версією слідства, Демчишин примусив керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод з бойовиками. Зокрема, щодо постачання вугілля на понад 3 мільярди гривень.