У Державному бюро розслідувань повідомили, що експосадовця викликають на допит 19 листопада. Про це у відомстві повідомили 15 листопада.

До теми За контрабанду вугілля з Донбасу: ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру

ДБР викликає на допит Демчишина

У відомстві повідомили, що у зв'язку з кримінальною справою, Володимира Демчишина викликають на 10 годину 19 листопада до слідчого Державного бюро розслідувань.

ДБР Демчишин
Державне бюро розслідувань оприлюднило повістку про виклик Демчишина / Фото ДБР

До речі, справа стосується схеми постачання вугілля з тимчасово окупованого Донбасу.

У ДБР повідомляли, що організатори налагодили постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських держпідприємств на суму приблизно 1,5 мільярда гривень.

У кримінальній справі за статтею про сприяння терористичній групі підозрюють також бізнесмена Сергія Кузяру та нардепа Віктора Медведчука.

Справа Володимира Демчишина: що відомо

  • 12 листопада Держане бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості.
  • У ДБР повідомили, що постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських держпідприємств відбувались наприкінці 2014 – початку 2015 років.
  • Сам Володимир Демчишин завив, що справа "сфальсифікована" та має "суто політичний характер". Він переконаний, що справу "сфальсифікували СБУ та Офіс генпрокурора, пошили білими нитками в Офісі Президента".
  • Проте, за версією слідства, Демчишин примусив керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод з бойовиками. Зокрема, щодо постачання вугілля на понад 3 мільярди гривень.