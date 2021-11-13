Справу скоро закриють, – підозрюваний

Демчишин називає справу проти нього "політичною". Він переконаний, що її буцімто відкрили на замовлення Офісу Президента.

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Справу, яку сфальсифікували проти мене СБУ та Офіс генпрокурора, пошили білими нитками в Офісі Президента. Вона має суто політичний характер, і я розумію, що їх цікавить зовсім не моя скромна персона. Тут, до речі, видно і слід Коломойського,

– заявив Демчишин.

Він вважає, що нічого незаконного у купівлі вугілля в українських шахтах немає. Юридична складова, мовляв, "не втримує жодної критики". "Держава купувала вугілля в українських державних шахтах із рахунками на контрольованій території та зі сплатою податків до українського бюджету", – підкреслив колишній міністр.

Крім того, Демчишин наголосив, що справу проти нього відкрили лише буцімто для того, щоб відвернути увагу. "Ця справа завершиться так само безславно, як розвалилися багато інших "рейтингових" справ за останні 2 роки".

Деталі провадження проти колишнього міністра