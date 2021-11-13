Дело скоро закроют, – подозреваемый

Демчишин называет дело против него "политическим". Он убежден, что его якобы открыли по заказу офиса Президента.

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Дело, которое сфальсифицировали против меня СБУ и офис генпрокурора, сшили белыми нитками в офисе Президента. Оно имеет сугубо политический характер, и я понимаю, что их интересует вовсе не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след Коломойского,

– заявил Демчишин.

Он считает, что ничего незаконного в покупке угля в украинских шахтах нет. Юридическая составляющая, мол, "не выдерживает никакой критики". "Государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с уплатой налогов в украинский бюджет", – подчеркнул бывший министр.

Кроме того, Демчишин подчеркнул, что дело против него открыли лишь якобы для того, чтобы отвлечь внимание. "Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие "рейтинговые" дела за последние 2 года".

Детали производства против бывшего министра