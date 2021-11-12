Уголовное дело открыли по статье о содействии террористической группе. Сейчас происходит досудебное расследование.

Организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий за средства украинских госпредприятий на сумму примерно в 1,5 миллиарда гривен,

– рассказали в ГБР.

Поставки происходили в конце 2014 – начале 2015 годов. В Бюро отметили, что соучастником был бывший чиновник. В то время должность министра энергетики занимал Владимир Демчишин. Вероятно, речь идет именно о нем.

Заметим, схему организовали благодаря содействию высшего руководства России.

Новость дополняется...