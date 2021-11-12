Злоумышленница занималась подбором кадров для незаконных формирований, воевавших против украинских военных.

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Женщина присоединилась к террористам еще в 2014 году

Известно, что задержанная – уроженка Бахмута. В "Оплоте" она находилась на "должности" стрелка и воевала против украинской армии. Впоследствии ее назначили в "отдел кадров", подбиравший боевиков.

Однако потом женщина перессорилась с "террористическим руководством" и ушла из "Оплота". Она вернулась на подконтрольную Украине территорию.

В доме женщины провели обыски

После задержания у женщины провели обыски: в помещении обнаружили технику с доказательствами преступной деятельности.

Обратите внимание! Следователи СБУ объявили женщине о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Кратко о других громких задержаниях боевиков: