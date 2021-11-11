Злоумышленники через соцсети призывали к захвату власти и нарушению территориальной целостности нашей страны. В Службе безопасности подчеркнули, что продолжают противодействовать информационно-подрывной деятельности российских спецслужб.

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У российских спецслужб было более 60 тысяч профилей

Во время спецоперации работники СБУ нейтрализовали 12 ботоферм, которые организовали российские спецслужбы. Их пропагандистская мощность составляла более 60 тысяч профилей в соцсетях.

По заданию своих "кураторов" вражеская агентура проводила информационные операции для расшатывания общественно-политической ситуации в Украине,

– рассказали в ведомстве.

По материалам СБУ Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 187 физических и юридических лиц, которые угрожали кибербезопасности Украины.

Каких еще злоумышленников разоблачила спецслужба

Представителей более 30 коммерческих структур, в том числе 3 российские платежные системы и аффилированные с ними компании. Их создали спецслужбы России для финансирования центров информационных диверсий против Украины.

Хакеров всемирно известной группировки Armagedon. Ими оказались представители ФСБ России. Злоумышленники совершили более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

Масштабную агентурную сеть генштаба вооруженных сил России. Они распространяли через телеграм-каналы публикации, направленные на распространение панических настроений и искусственное создание социального напряжения в регионах Украины.

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В каких регионах разоблачили вражеских агентов

В Чернигове на 3 года посадили участника российской агентуры, который распространял публикации о нарушении территориальной целостности Украины. Кроме того, он популяризировал деятельность боевиков на Донбассе.

на 3 года посадили участника российской агентуры, который распространял публикации о нарушении территориальной целостности Украины. Кроме того, он популяризировал деятельность боевиков на Донбассе. В Сумской области осудили участника группы информационных диверсий, который призывал к насильственному свержению конституционного строя и захвату власти в нашем государстве.

осудили участника группы информационных диверсий, который призывал к насильственному свержению конституционного строя и захвату власти в нашем государстве. В Мариуполе нейтрализовали деятельность трех интернет-агентов, которые популяризировали боевиков и агитировали за изменение границ государственной границы. Свои "публикации" они размещали в запрещенных в Украине соцсетях.

Сейчас продолжаются мероприятия, чтобы привлечь виновных к ответственности.