По данным следствия, уроженец города Макеевки в 2014 году присоединился к боевикам из группировки "Восток". 28-летний молодой человек имел позывной "Миха".
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Боевик был заместителем начальника штаба полка
Боевик быстро "продвинулся" – от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а затем – первого заместителя начальника штаба полка.
"Миха" принимал участие в боевых действиях против украинских военных. Речь идет о противостоянии возле Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки.
"Миху" "награждали" оккупанты
По показаниям свидетелей, боевик непосредственно отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За такие преступления против Украины мужчина получал "награды" от оккупантов.
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Боевика объявили в розыск
Суд признал мужчину виновным в участии в террористической организации и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Пока "Миха" скрывается от украинского правосудия на территории оккупированной Донетчины. Его объявили в розыск.
Что известно о "Восток"?
Это так называемый 11-й отдельный мотострелковый полк, незаконное вооруженное формирование России. Создано в 2014 году на территории оккупированной Донетчины. Батальоном руководит Александр Ходаковский – бывший глава "Альфы" СБУ в Донецкой области. На вооружении "Востока" находится современное стрелковое оружие, БМП и ПЗРК, минометы и прочее.