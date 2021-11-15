В Государственном бюро расследований сообщили, что экс-чиновника вызывают на допрос 19 ноября. Об этом в ведомстве сообщили 15 ноября.

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ГБР вызывает на допрос Демчишина

В ведомстве сообщили, что в связи с уголовным делом, Владимира Демчишина вызывают на 10 часов 19 ноября к следователю Государственного бюро расследований.



Государственное бюро расследований обнародовало повестку о вызове Демчишина / Фото ГБР

Кстати, дело касается схемы поставки угля из временно оккупированного Донбасса.

В ГБР сообщали, что организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий за средства украинских госпредприятий на сумму примерно в 1,5 миллиарда гривен.

В уголовном деле по статье о содействии террористической группе также подозревают бизнесмена Сергея Кузяру и нардепа Виктора Медведчука.

Дело Владимира Демчишина: что известно