Порошенко перебував за кордоном протягом місяця. Його рейс приземлився близько 9:00 в аеропорті "Жуляни", що у Києві.

Раніше Порошенка, швидше за все, не затримуватимуть в аеропорту, – ЗМI

Порошенко вважає, що його не затримають

За інформацією партією"ЄС", Порошенко під час поїздки за кордон зустрічався з Вселенським патріархом у Стамбулі, згодом відвідав Польщу.

Напередодні повернення на батьківщину п'ятий президент України дав пресконференцію в "Українському домі" у Варшаві. Він висловив впевненість, що після приїзду його не затримуватимуть. Мовляв, підстав для цього він не бачить.

Дивіться онлайн-трансляцію, як Порошенко прибуває в Україну:

Головне про справу проти Порошенка: