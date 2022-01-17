Порошенко перебував за кордоном протягом місяця. Його рейс приземлився близько 9:00 в аеропорті "Жуляни", що у Києві.
Раніше Порошенка, швидше за все, не затримуватимуть в аеропорту, – ЗМI
Порошенко вважає, що його не затримають
За інформацією партією"ЄС", Порошенко під час поїздки за кордон зустрічався з Вселенським патріархом у Стамбулі, згодом відвідав Польщу.
Напередодні повернення на батьківщину п'ятий президент України дав пресконференцію в "Українському домі" у Варшаві. Він висловив впевненість, що після приїзду його не затримуватимуть. Мовляв, підстав для цього він не бачить.
Дивіться онлайн-трансляцію, як Порошенко прибуває в Україну:
Головне про справу проти Порошенка:
- 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді.
- Мовиться про так звану "вугільну справу": у 2014 – 2015 роках Порошенко, за версією слідства, використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР та на вимогу Росії підписати контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.
- На виклик 23 грудня у ДБР нардеп не з'явився, він записав відеозвернення про те, що перебуває за кордоном.
- 6 січня з'явилась інформація про те, що Печерський райсуд наклав арешт на майно Порошенка.