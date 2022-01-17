Все мероприятия, которые осуществляли пограничники, когда нардеп прилетел в Украину, были законными. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Госпогранслужбе.
С целью избежания манипуляций и любых информационных спекуляций, ГНСУ указывает, что в ходе пересечения государственной границы Петром Порошенко пограничники четко придерживались норм законодательства,
– подчеркнули в ведомстве.
Во время мероприятий контроля пограничники сообщили правоохранителяь о прибытии лидера "Европейской Солидарности".
В ГПСУ зафиксировали манипуляции от отдельных лиц, что, якобы, Порошенко пытаются не пропустить в Украину. В то же время пограничники отметили, что ни одного гражданина Украины нельзя ограничить в праве вернуться на родину.
"Жаль, что не все граждане, в частности народные депутаты и пятый президент Украины, знакомы со статьей 33 Конституции Украины. Кроме того, каждое лицо проходит определенные мероприятия пограничного контроля, которые длятся необходимое количество времени", – добавили в ГНСУ.
Что этому предшествовало
По прибытии в Украину нардепы из команды Порошенко быстро прошли пограничник контроль, однако самого лидера "ЕС" проверяли чуть дольше. Пограничники забрали паспорт и не отдавали.
Кроме того, к нардепу пришли представители Государственного бюро расследований и сказали, что проводят следственные действия. Однако другие политики пытались помешать следователям и начали толкаться с ними. В конце концов, паспорт Порошенко таки отдали, и он вышел к журналистам.
Дело Порошенко: главное
- По данным следствия, политик причастен к сотрудничеству с боевиками в схеме о поставках угля с оккупированных территорий. Теперь Порошенко подозревают в государственной измене. Кстати, другим фигурантом этого дела является кум Владимира Путина Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом.
- Во время вручения повестки на допрос, нардеп просто проигнорировал следователей. Впоследствии он заявил, что находится за границей и вернется в Украину 17 января.
- Печерский райсуд наложил арест на имущество лидера "ЕС". По информации "Следствия.Инфо", перед тем политик успел переписать корпорацию Roshen на своего сына.
- 12 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что уже есть постановление Печерского суда о задержании пятого президента и принудительной доставке в суд. Заседание суда по избранию политику меры пресечения назначили на 11 часов 14 января.
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