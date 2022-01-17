Все мероприятия, которые осуществляли пограничники, когда нардеп прилетел в Украину, были законными. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Госпогранслужбе.

С целью избежания манипуляций и любых информационных спекуляций, ГНСУ указывает, что в ходе пересечения государственной границы Петром Порошенко пограничники четко придерживались норм законодательства,

– подчеркнули в ведомстве.

Во время мероприятий контроля пограничники сообщили правоохранителяь о прибытии лидера "Европейской Солидарности".

В ГПСУ зафиксировали манипуляции от отдельных лиц, что, якобы, Порошенко пытаются не пропустить в Украину. В то же время пограничники отметили, что ни одного гражданина Украины нельзя ограничить в праве вернуться на родину.

"Жаль, что не все граждане, в частности народные депутаты и пятый президент Украины, знакомы со статьей 33 Конституции Украины. Кроме того, каждое лицо проходит определенные мероприятия пограничного контроля, которые длятся необходимое количество времени", – добавили в ГНСУ.

Что этому предшествовало

По прибытии в Украину нардепы из команды Порошенко быстро прошли пограничник контроль, однако самого лидера "ЕС" проверяли чуть дольше. Пограничники забрали паспорт и не отдавали.

Кроме того, к нардепу пришли представители Государственного бюро расследований и сказали, что проводят следственные действия. Однако другие политики пытались помешать следователям и начали толкаться с ними. В конце концов, паспорт Порошенко таки отдали, и он вышел к журналистам.

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