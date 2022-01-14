Заседание назначил Печерский районный суд города Киева. Детали сообщила пресс-служба ГБР.

Заметьте Полный текст решения суда об аресте имущества Порошенко объявят 19 января

17 января 2022 года в 11 часов 00 минут рассмотрят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Порошенко,

– говорится в сообщении.

В деле говорится о схемах поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям на Донбассе.

Сообщение Печерского райсуда / ГБР

Повестка о вызове в суд / ГБР

Заметьте! Подозрение в государственной измене Порошенко объявили в декабре 2021 года. Речь идет о так называемом "угольном деле". Тогда политик находился в Польше.

Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука может состояться

Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян ответила на вопрос о возможности перекрестного допроса Порошенко и Виктора Медведчука.

Она подчеркнула, что Уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности. Именно поэтому допрос может состояться.

Порошенко сообщил: он вернется в Украину 17 января. Сейчас интересы Порошенко представляют опытные юристы.

В Едином государственном реестре деклараций говорится, что Порошенко уже заплатил им более 10 миллионов гривен.

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