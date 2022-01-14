Отвечая на вопрос о перекрестном допросе Медведчука и Порошенко, пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что при необходимости он может состояться. Уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности.

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Если будет соответствующая база и будет потребность, то следователи соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрестный допрос упомянутых людей,

– подчеркнула Сапьян.

Порошенко объявили подозрение

В декабре 2021 года пятому Президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. В деле говорится о поставках угля с оккупированных территорий.

Порошенко тогда находился в Польше. Свое возвращение политик анонсировал на 17 января.

Сейчас интересы Порошенко представляют опытные юристы. По данным Единого государственного реестра деклараций, Порошенко уже заплатил им более 10 миллионов гривен.

Заметьте! Медведчуку о подозрении в государственной измене объявили осенью 2021 года. Кума главы Кремля Владимира Путина подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки.

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