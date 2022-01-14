Відповідаючи на запитання про перехресний допит Медведчука та Порошенка, речниця ДБР Тетяна Сапьян розповіла, що за потреби він може відбутися. Кримінально-процесуальний кодекс не виключає такої можливості.

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Якщо буде відповідна база, і буде потреба, то слідчі зберуть відповідний фактаж і запросять на перехресний допит згаданих людей,

– наголосила Сапьян.

Порошенку оголосили підозру

У грудні 2021 року п'ятому Президенту України Петру Порошенку оголосили про підозру у державній зраді. У справі мовиться про постачання вугілля з окупованих територій.

Порошенко тоді перебував у Польщі. Своє повернення політик анонсував на 17 січня.

Наразі інтереси Порошенка представляють досвідчені юристи. За даними Єдиного державного реєстру декларацій, Порошенко вже заплатив їм понад 10 мільйонів гривень.

Зауважте! Медведчуку про підозру у державній зраді оголосили восени 2021 року. Кума очільника Кремля Володимира Путіна підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки.

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