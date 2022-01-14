Об этом сообщил адвокат Денис Галанский. Ранее Печерский райсуд поддержал ходатайство прокуроров об аресте имущества нардепа.
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Защитники получили расписку о проведении заседания
Заседание по оглашению полного текста решения об аресте имущества Петра Порошенко. Нам дали расписку, что в 13:50 это будет 19-го числа,
– сказал Галанский.
Заседание, которое должно было состояться 14 января, перенесли, ведь отсутствовала судья. Защитник предположил, что служительница Фемиды может быть в отпуске.
Арест на имущество Порошенко наложили 6 января
Отметим, что 6 января Печерский районный суд поддержал ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество Порошенко. Обнародование постановления назначили на 12:00 14 января.
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Что известно о деле против Порошенко:
- 20 декабря ГБР сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.
- Дело касается преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий.
- Сообщение о подозрении прислали по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.