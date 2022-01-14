Об этом сообщил адвокат Денис Галанский. Ранее Печерский райсуд поддержал ходатайство прокуроров об аресте имущества нардепа.

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Защитники получили расписку о проведении заседания

Заседание по оглашению полного текста решения об аресте имущества Петра Порошенко. Нам дали расписку, что в 13:50 это будет 19-го числа,

– сказал Галанский.

Заседание, которое должно было состояться 14 января, перенесли, ведь отсутствовала судья. Защитник предположил, что служительница Фемиды может быть в отпуске.

Арест на имущество Порошенко наложили 6 января

Отметим, что 6 января Печерский районный суд поддержал ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество Порошенко. Обнародование постановления назначили на 12:00 14 января.

Обратите внимание! Петр Порошенко планирует вернуться в Украину 17 января. Он прилетит в "Жуляны" из Варшавы.

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Что известно о деле против Порошенко:

20 декабря ГБР сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Дело касается преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий.

Сообщение о подозрении прислали по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

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