Про це повідомив адвокат Денис Галанський. Раніше Печерський райсуд підтримав клопотання прокурорів щодо арешту майна нардепа.
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Захисники отримали розписку про проведення засідання
Засідання щодо оголошення повного тексту рішення про арешт майна Петра Порошенка. Нам дали розписку, що о 13:50 це буде 19-го числа,
– сказав Галанський.
Засідання, яке мало відбутись 14 січня, перенесли, адже була відсутня суддя. Захисник припустив, що служителька Феміди може бути у відпустці.
Арешт на майно Порошенка наклали 6 січня
Зазначимо, що 6 січня Печерський районний суд підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка. Оприлюднення ухвали призначили на 12:00 14 січня.
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Що відомо про справу проти Порошенка:
- 20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.
- Справа стосується злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.
- Повідомлення про підозру надіслали за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.