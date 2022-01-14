Про це повідомив адвокат Денис Галанський. Раніше Печерський райсуд підтримав клопотання прокурорів щодо арешту майна нардепа.

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Захисники отримали розписку про проведення засідання

Засідання щодо оголошення повного тексту рішення про арешт майна Петра Порошенка. Нам дали розписку, що о 13:50 це буде 19-го числа,

– сказав Галанський.

Засідання, яке мало відбутись 14 січня, перенесли, адже була відсутня суддя. Захисник припустив, що служителька Феміди може бути у відпустці.

Арешт на майно Порошенка наклали 6 січня

Зазначимо, що 6 січня Печерський районний суд підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка. Оприлюднення ухвали призначили на 12:00 14 січня.

Зверніть увагу! Петро Порошенко планує повернутись в Україну 17 січня. Він прилетить в "Жуляни" з Варшави.

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Що відомо про справу проти Порошенка:

20 грудня ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Справа стосується злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Повідомлення про підозру надіслали за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

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