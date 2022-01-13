Як сказав секретар РНБО в інтерв'ю, наразі відповідних документів про запровадження санкцій проти Порошенка немає.

Важливо У ДБР заявили, що через втечу Порошенка за кордон проситимуть найжорсткіший запобіжний захід

Водночас Данілов пояснив, що, отримавши такі документи, апарат РНБО розглядатиме це рішення.

Якщо буде подання, ми будемо його вивчати. Ми не працюємо з емоціями. Ми працюємо з тими документами, які офіційно заходять в апарат Ради національної безпеки і оборони, вони відпрацьовуються у відповідний спосіб,

– зазначив Данілов.

Він зауважив, що всі члени РНБО отримують документи завчасно. І ситуацій, коли член РНБО не отримав документи перед голосуванням, не було. Секретар Ради національної безпеки і оборони підкреслив, що всі члени РНБО є дуже відповідальними та уважно читають усі документи.

Відповідаючи на питання про те, чи до апарату РНБО вже надійшли "відповідні документи" від інших органів щодо Порошенка, Данілов сказав:

Коли вони будуть, ми їх будемо розглядати. Станом на момент нашої розмови таких документів немає. Хочу, щоб ви розуміли більше. Документи заходять до нас з грифом "таємно" і це фундаментальна річ для того, щоб не було витоку інформації.

Підозра у держзраді: головне

20 грудня ДБР та СБУ оголосили, що Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з "ДНР" та "ЛНР".

За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко блокував поставлення вугілля з Південно-Африканської Республіки та на вимогу Росії уклав угоду з бойовиками.

Свою провину Порошенко повністю заперечує. У цій справ спільником Порошенка фігурує один з лідерів ОПЗЖ та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, який відкидав усі звинувачення. Він перебуває під домашнім арештом.

6 січня Печерський суд ухвалив рішення, яким арештував майно Петра Порошенка. В Офісі генпрокурора уточнили, що арешт наклали на об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше майно Порошенка.