Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Его слова 17 января процитировали российские СМИ.
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Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Порошенко, которого подозревают в государственной измене, является одним из оппонентов действующего украинского президента Владимира Зеленского.
Но это не вопрос, за которым бы мы внимательно следили. Сейчас политическим оппонентам Зеленского нелегко в Украине, это мы фиксируем,
– высказался Песков.
Отметим, что при этом российские СМИ довольно активно освещают возвращение лидера "Европейской солидарности" в Украину, а также судебный процесс над политиком.
Что стоит знать о возвращении Порошенко
- Политик выехал из Украины за границу еще 17 декабря. Накануне следователи ГБР пытались вручить ему повестку на допрос, но нардеп проигнорировал ее.
- Это произошло перед тем, как его вызвали в ведомство. У Порошенко заявили, что он покинул Украину из-за заранее запланированных международных встреч.
- Позже в Государственном бюро расследований заявили, что нардеп купил билет на самолет за границу уже после вручения повестки.
- Ровно через месяц, 17 января, Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Там политику снова пытались вручить повестку о вызове в суд, но тот традиционно проигнорировал это.
- Из аэропорта политик поехал в Печерский райсуд столицы. Там пятому президенту будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене.
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