Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Его слова 17 января процитировали российские СМИ.

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Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Порошенко, которого подозревают в государственной измене, является одним из оппонентов действующего украинского президента Владимира Зеленского.

Но это не вопрос, за которым бы мы внимательно следили. Сейчас политическим оппонентам Зеленского нелегко в Украине, это мы фиксируем,

– высказался Песков.

Отметим, что при этом российские СМИ довольно активно освещают возвращение лидера "Европейской солидарности" в Украину, а также судебный процесс над политиком.

Что стоит знать о возвращении Порошенко

Политик выехал из Украины за границу еще 17 декабря. Накануне следователи ГБР пытались вручить ему повестку на допрос, но нардеп проигнорировал ее.

Это произошло перед тем, как его вызвали в ведомство. У Порошенко заявили, что он покинул Украину из-за заранее запланированных международных встреч.

Позже в Государственном бюро расследований заявили, что нардеп купил билет на самолет за границу уже после вручения повестки.

Ровно через месяц, 17 января, Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Там политику снова пытались вручить повестку о вызове в суд, но тот традиционно проигнорировал это.

Из аэропорта политик поехал в Печерский райсуд столицы. Там пятому президенту будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене.

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