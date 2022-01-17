Таке рішення ще 23 грудня ухвалив Печерський суд Києва. Відповідне клопотання розглядав суддя Олексій Соколов. До слова, саме він також обиратиме запобіжний захід Порошенку.

До теми Повернення Порошенка в Україну і суд над ним: усе, що відомо про "вугільну справу"

Яке майно під арештом:

земельна ділянка, площею 0, 039 гектара у селі Чайки, що на Київщині;

половина житлового будинку на майже 390 "квадратів" у селі Чайки;

частина земельної ділянки площею 0, 0609 гектара у селі Чайки;

домоволодіння у Львівській області;

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