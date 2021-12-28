За даними ЗМІ, Печерський суд погодив клопотання Офісу генпрокурора про затримання Петра Порошенка та призначення застави у розмірі 1 мільярд доларів. Однак цю інформацію в пресслужбі суду спростували.

Що було раніше Офіс генпрокурора хоче арештувати Порошенка, а суд дав дозвіл, – ЗМІ

У Печерському суді спростовують заяви про затримання Порошенка

Речник Печерського суду Віталій Чалий заявив, що клопотання, про яке раніше говорили в ЗМІ, немає у базі даних. Такою є інформація станом на 12:30 вівторка, 28 грудня.

У базі (суду, – 24 канал) інформації про надходження такого клопотання немає,

– заявив Чалий.

Водночас речник суду відмовився коментувати інформацію про проведення закритого судового засідання у справі Порошенка. За словами Чалого, закриті засідання є таємницею слідства, тому лише слідчі мають право розголошувати її.

Справа Порошенка: головне

20 грудня п'ятому президенту Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді. Однак підозру підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а нібито її заступник.

Після оголошення підозри Петро Порошенко виїхав закордон. Причиною цього політик назвав заплановані зустрічі. У своєму відеозвернення Порошенко заявив, що на допити приходити не буде.

Натомість до ДБР намагалися прийти адвокати політика. Однак їх не пустили. У Державному бюро розслідувань пояснили, що без підозрюваного будь-які процесуальні дії неможливі, тому перебування адвокатів у ДБР не має сенсу.

За даними слідства, під час перебування на найвищій державній посаді Петро Порошенко у 2014 та 2015 роках зловживав службовим становищем для блокування постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки. Крім того, на вимогу вищого керівництва Росії Порошенко міг нібито укласти угоду з російськими бойовиками на Донбасі про купівлю вугілля.

Оточення Порошенка вважає справу сфабрикованою.

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