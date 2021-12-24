В Офісі Генпрокурора планують наполягати на арешті з правом виходу з-під варти під заставу 1 мільярд гривень.

Цікаво ДБР заявляє, що адвокати Порошенка перетворюють справу на "політичне шоу"

На закритому засіданні дали дозвіл на арешт Порошенка

У Печерському суді Києва 24 грудня відбулося закрите засідання. Під час нього судді розглянули клопотання прокуратури про арешт п'ятого президента та нардепа Петра Порошенка.

Суд дав дозвіл прокурорам на затримання Порошенка. Одразу ж після цього йому мають обрати запобіжний захід.

Адвокати Петра Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков у коментарі "Українській правді" уже відреагували на цю інформацію. За їхніми словами, вони чекають, коли про дозвіл на арешт Порошенка повідомлять голову Верховної Ради Руслана Стефанчука, оскільки про такі дії щодо нардепа його мають проінформувати протягом доби.

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