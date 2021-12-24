В Офисе Генпрокурора планируют настаивать на аресте с правом выхода из-под стражи под залог 1 миллиард гривен.

Интересно ГБР заявляет, что адвокаты Порошенко превращают дело в "политическое шоу"

На закрытом заседании дали разрешение на арест Порошенко

В Печерском суде Киева 24 декабря прошло закрытое заседание. Во время него судьи рассмотрели ходатайство прокуратуры об аресте пятого президента и нардепа Петра Порошенко.

Суд дал разрешение прокурорам на задержание Порошенко. Сразу после этого ему должны избрать меру пресечения.

Адвокаты Петра Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков в комментарии "Украинской правде" уже отреагировали на эту информацию. По их словам, они ждут, когда о разрешении на арест Порошенко сообщат главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, поскольку о таких действиях в отношении нардепа его должны проинформировать в течение суток.

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