В ГБР подчеркнули, что адвокаты Петра Порошенко Илья Новиком и Игорь Головань могли бы присутствовать на допросе. Однако только если бы пятый президент пришел на него.
Что этому предшествовало Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты
В недопуске адвокатов в ГБР незаконных действий нет
В Государственном бюро расследований заявили, что адвокаты Петра Порошенко не были допущены в здание. Однако в сообщении пресс-службы отметили, что незаконных действий в этом нет, поскольку их подзащитный на допрос не явился.
Если бы он (Петр Порошенко – 24 канал) прибыл в определенное время, его адвокаты могли бы сопровождать депутата на законных основаниях. Без подозреваемого следователи не могли совершать никаких процессуальных действий, поэтому присутствие адвокатов в кабинетах следователей не имело никакого смысла. Поэтому не произошло никакого нарушения закона из-за недопуска адвокатов Петра Порошенко на режимную территорию ГБР,
– говорится в заявлении ГБР.
В ГБР также отметили, что адвокаты Порошенко имеют право подать жалобу, ходатайство или адвокатское обращение. В свою очередь Государственное бюро расследований обещает в случае получения таких документов рассмотреть их в соответствии с действующим законодательством.
Подозрение Порошенко: главное
- 20 декабря пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Однако ее подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а якобы ее заместитель.
- Основанием для подозрения стали доказательства СБУ в расследовании торговли с боевиками на Донбассе и покупке угля. Там заявили, что этих улик собрали достаточно.
- По версии следствия, в 2014-2015 годах Петр Порошенко злоупотреблял своим служебным положением для блокирования поставок угля из Южно-Африканской Республики и по требованию России заключил соглашение с боевиками о покупке.
- В то же время соратники Порошенко считают дело сфабрикованным.
- После объявления подозрения Порошенко вылетел из Украины. Во время пребывания в Варшаве политик записал видеообращение, в котором заявил, что на допросы ГБР не будет ходить.
- Свое пребывание за границей пятый президент объяснил запланированными встречами.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал оглашение подозрения его предшественнику. Глава государства заявил, что этот процесс никак не отразится на внутренней политической ситуации в государстве.
- Один из адвокатов Порошенко, Илья Новиков, предположил, что до конца 2021 года политик не вернется в Украину.
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