У ДБР наголосили, що адвокати Петра Порошенка Ілля Новіком та Ігор Головань могли б бути присутніми на допиті. Однак лише якби п'ятий президент прийшов на нього.

Що цьому передувало Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати

У недопуску адвокатів до ДБР незаконних дій немає

У Державному бюро розслідувань заявили, що адвокатів Петра Порошенка не допустили до будівлі. Однак у повідомленні пресслужби зазначили, що незаконних дій у цьому немає, оскільки їхній підзахисний на допит не з'явився.

Якби він (Петро Порошенко – 24 канал) прибув у визначений час, його адвокати мали б змогу супроводжувати депутата на законних підставах. Без підозрюваного слідчі не могли вчиняти жодних процесуальних дій, а тому присутність адвокатів у кабінетах слідчих не мала жодного сенсу. Тому не відбулось жодного порушення закону через недопуск адвокатів Петра Порошенка на режимну територію ДБР,

– йдеться в заяві ДБР.

У ДБР також наголосили, що адвокати Порошенка мають право подати скаргу, клопотання чи адвокатське звернення. Своєю чергою, Державне бюро розслідувань обіцяє у випадку отримання таких документів, розглянути їх відповідно до чинного законодавства.

Доповнюємо новину...