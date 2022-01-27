Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин. По ее словам, санкции анонсировали, но сейчас очень важно показать, что есть серьезное намерение их ввести.
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Россиян пугают санкциями ЕС
"Идет подготовка к этому процессу. Даже сигнал о том, что сейчас есть техническая инструкция для банков сделать внутренние расчеты – становится важным основанием для того, что санкции таки могут ввести. Не только сделаны заявления, ведется конкретная работа", – сказала вице-премьер.
Ольга Стефанишин отметила, что именно санкции Европейского Союза и были теми, которыми в России всех пугают.
В то же время ограничения вводили и США, и страны, присоединившиеся к европейским санкциям. Например, Япония, Канада и Австралия. Сейчас, по ее словам, однозначно нельзя говорить о таком процессе, как в США, потому что он нуждается в консенсусе всех стран ЕС.
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Ведется работа над санкциями, – Стефанишин
Например, у европейских стран есть история большой торговли с Россией. При этом Германия, очевидно, пытается минимизировать любое намерение о введении санкций, касающихся "Северного потока-2" или соответствующих кампаний.
Я вам могу подтвердить, что такая работа (над санкциями – 24 канал) ведется, нарабатываются варианты, сценарии, но конечно – это не столь публичный процесс, как в США,
– сказала Ольга Стефанишина.
"Сегодня даже страх того, что такие санкции будут введены, что ведется работа по их подготовке, также является сдерживающим фактором для России", – добавила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции.
Санкции против России: коротко
- В случае того, если Россия таки решится напасть на Украину, США могут ввести санкции лично против Владимира Путина.
- По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, сейчас речь идет лишь об "эффекте сдерживания", пока такие санкции против России не будут вводить.
- В то же время в Евросоюзе заявили о готовности скорейшего введения санкций против России, если она осмелится напасть на Украину.
- О том, что Кремль заплатит высокую цену, если нападет на Украину, заявили и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц.
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