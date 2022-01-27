Резолюція має назву "Припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи". У ній згадували про випадки у Білорусі та державах Південного Кавказу.

Читайте також ПАРЄ таки визнала повноваження російської делегації, які оскаржувала Україна

Українські поправки

Заступниця члена постійної делегації українського парламенту у ПАРЄ Євгенія Кравчук розповіла, що до резолюції додали поправки про наші окуповані території. Ці пропозиції підтримали.

Правки конкретизують, що дія резолюції поширюватиметься на окуповані території, які контролює Росія, тобто за злочини теж відповідає держава-агресор.

Крім того, пропонують розробити механізм санкцій, під які потраплять "держоргани", групи та посадовці, які причетні до зникнень або перешкоджають їх розслідуванню.

Важливо використовувати всі можливості, щоб знову й знову нагадувати міжнародній спільноті про ситуацію, в якій опинилася Україна,

– наголосила Кравчук.

ПАРЄ визнала повноваження російської делегації