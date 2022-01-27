Резолюція має назву "Припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи". У ній згадували про випадки у Білорусі та державах Південного Кавказу.
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Українські поправки
Заступниця члена постійної делегації українського парламенту у ПАРЄ Євгенія Кравчук розповіла, що до резолюції додали поправки про наші окуповані території. Ці пропозиції підтримали.
- Правки конкретизують, що дія резолюції поширюватиметься на окуповані території, які контролює Росія, тобто за злочини теж відповідає держава-агресор.
- Крім того, пропонують розробити механізм санкцій, під які потраплять "держоргани", групи та посадовці, які причетні до зникнень або перешкоджають їх розслідуванню.
Важливо використовувати всі можливості, щоб знову й знову нагадувати міжнародній спільноті про ситуацію, в якій опинилася Україна,
– наголосила Кравчук.
ПАРЄ визнала повноваження російської делегації
- Напередодні ПАРЄ таки ратифікувала повноваження російської делегації. Попри те, що їх оскаржила Україна 24 січня. Із 30 необхідних голосів тоді набрали 49.
- Наша делегація заперечила повноваження Росії ще й з процедурних підстав. Наголошували, що російський парламент обрали голосами, зокрема, з окупованого Криму та жителів Донбасу.
Текст публікації Євгенії Кравчук:
"Щойно ПАРЄ ухвалила надзвичайно важливу резолюцію!
Мова йде про текст "Припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи». Базово доповідач у ній згадував випадки лише кількох країн, що були предметом уваги Асамблеї (Білорусь, держави Південного Кавказу). До цього списку ми своїми поправками додали тимчасово окуповані території України (Крим, частини Донецької та Луганської областей).
Всі поправки, які я захищала, підтримані. Зокрема вони конкретизують, що дія резолюції поширюватиметься на тимчасово окуповані території України, де РФ здійснює ефективний контроль, в тому числі це частина Донецької та Луганської областей (тобто за злочини відповідає Росія), також пропонується розробити механізм санкцій, під які потраплять державні органи, групи та посадові особи, причетні до зникнень або які перешкоджають їхньому розслідуванню.
Важливо використовувати всі можливості, щоб знову й знову нагадувати міжнародній спільноті про ситуацію, в якій опинилася Україна. І на січневій сесії, як і раніше, ми це зробили".