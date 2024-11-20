Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState. Деякі російські опозиційні ЗМІ встановлюють імена загиблих окупантів. І вони порахували, що протягом осені приріст цих імен – найбільший з початку війни.

Дивіться також Хто отримає виплати, якщо воїн зникне безвісти чи потрапить у полон: Зеленський підписав закон

Як змінилася лінія фронту на ніч проти 20 листопада

Ворог окупував Нову Іллінку, а також просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на Курахівському напрямку

Є просування окупантів на Покровському напрямку

Що відбувається на Торецькому напрямку

Цікаво! 19 листопада, у тисячний день повномасштабної війни, прем'єр Британії Кір Стармер закликав Путіна припинити війну та забратися з України