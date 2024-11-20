Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState. Некоторые российские оппозиционные СМИ устанавливают имена погибших оккупантов. И они посчитали, что в течение осени прирост этих имен – самый большой с начала войны.

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Как изменилась линия фронта в ночь на 20 ноября

Враг оккупировал Новую Ильинку, а также продвинулся возле Дальнего, Антоновки, Пустынки и в Торецке,

– говорится в сообщении.

Ситуация на Кураховском направлении

Есть продвижение оккупантов на Покровском направлении

Что происходит на Торецком направлении

Интересно! 19 ноября, в тысячный день полномасштабной войны, премьер Британии Кир Стармер призвал Путина прекратить войну и убраться из Украины