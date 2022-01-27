Резолюция называется "Прекращение насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы". В нем упоминали о случаях в Беларуси и государствах Южного Кавказа.
Читайте также ПАСЕ таки признала полномочия российской делегации, которые оспаривала Украина
Украинские поправки
Заместитель члена постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Евгения Кравчук рассказала, что в резолюцию добавили поправки о наших оккупированных территориях. Эти предложения поддержали.
- Правки конкретизируют, что действие резолюции будет распространяться на оккупированные территории, контролируемые Россией, то есть за преступления тоже отвечает государство-агрессор.
- Кроме того, предлагают разработать механизм санкций, под которые попадут госорганы, группы и должностные лица, причастные к исчезновениям или препятствующие их расследованию.
Важно использовать все возможности, чтобы снова и снова напоминать международному сообществу о ситуации, в которой оказалась Украина,
– подчеркнула Кравчук.
ПАСЕ признала полномочия российской делегации
- Накануне ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации. Несмотря на то, что их обжаловала Украина 24 января. Из 30 необходимых голосов тогда набрали 49.
- Наша делегация отрицала полномочия России еще и по процедурным основаниям. Отмечали, что российский парламент избрали голосами, в частности, из оккупированного Крыма и жителей Донбасса.
Текст поста Евгении Кравчук:
Только что ПАСЕ приняла чрезвычайно важную резолюцию!
Речь идет о тексте «Прекращение насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы». Базово докладчик в ней упоминал случаи нескольких стран, которые были предметом внимания Ассамблеи (Беларусь, государства Южного Кавказа). К этому списку мы своими поправками добавили временно оккупированные территории Украины (Крым, части Донецкой и Луганской областей).
Все поправки, которые я защищала, поддержаны. В частности, они конкретизируют, что действие резолюции будет распространяться на временно оккупированные территории Украины, где РФ осуществляет эффективный контроль, в том числе часть Донецкой и Луганской областей (то есть за преступления отвечает Россия), также предлагается разработать механизм санкций, под которые попадут государственные органы, группы и должностные лица, причастные к исчезновениям или препятствующие их расследованию.
Важно использовать все возможности, чтобы снова и снова напоминать международному сообществу о ситуации, в которой оказалась Украина. И на январской сессии мы, как и прежде, это сделали.