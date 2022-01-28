По информации издания, дискуссии проводились в рамках "мер по обеспечению того, чтобы такие действия не нарушили глобальную финансовую систему".

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У Байдена пообщались с представителями банков

Администрация Байдена провела переговоры с крупнейшими банками страны по поводу возможных санкций против России,

– говорится в сообщении.

Источники издания рассказали, что на этой неделе члены администрации, в частности Совета национальной безопасности, провели переговоры с руководителями банков:

Citigroup,

Bank of America,

JPMorgan Chase & Co,

Goldman Sachs.

"Они оценивают, как действовать дальше", – пишет СМИ.

Собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что в администрации США озабочены возможными "побочными эффектами" от санкций. В частности, как это было в 2018 году, когда антироссийские ограничения привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.

Напомним, страны Запада озабочены передвижением российских войск на украинской границе Украины. Они считают, что Россия может планировать дальнейшую агрессию, потому и рассматривают санкции.

Санкции против России: последние новости

Глава МИД Украины и главный дипломат Евросоюза 27 января провели телефонный разговор. В нем Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель подняли вопросы санкций против России и согласились, что новые санкции должны сдержать Россию от воплощения агрессивных планов.

Евросоюз совместно с Великобританией и США начали разрабатывать санкции, которые ударят по экономике России. Ограничений не миновать, если Москва продолжит эскалацию против Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что ее страна готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину.

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