За інформацією видання, дискусії проводили в межах "заходів щодо забезпечення того, аби такі дії не порушили глобальну фінансову систему".
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У Байдена поспілкувалися з представниками банків
Адміністрація Байдена провела переговори з найбільшими банками країни щодо можливих санкцій проти Росії,
– йдеться у повідомленні.
Джерела видання розповіли, що цього тижня члени адміністрації, зокрема Ради національної безпеки, провели перемовини з керівниками банків:
- Citigroup,
- Bank of America,
- JPMorgan Chase & Co,
- Goldman Sachs.
"Вони оцінюють, як діяти далі", – пише ЗМІ.
Співрозмовник, знайомий з перебігом переговорів, зазначив, що в адміністрації США стурбовані можливими "побічними ефектами" від санкцій. Зокрема, як це було у 2018 році, коли антиросійські обмеження призвели до збоїв у глобальних ланцюжках постачання алюмінію.
Нагадаємо, країни Заходу стурбовані пересуванням російських військ на українському кордоні України. Вони вважають, що Росія може планувати подальшу агресію, тому й розглядають санкції.
Санкції проти Росії: останні новини
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