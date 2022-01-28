За інформацією видання, дискусії проводили в межах "заходів щодо забезпечення того, аби такі дії не порушили глобальну фінансову систему".

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У Байдена поспілкувалися з представниками банків

Адміністрація Байдена провела переговори з найбільшими банками країни щодо можливих санкцій проти Росії,

– йдеться у повідомленні.

Джерела видання розповіли, що цього тижня члени адміністрації, зокрема Ради національної безпеки, провели перемовини з керівниками банків:

Citigroup,

Bank of America,

JPMorgan Chase & Co,

Goldman Sachs.

"Вони оцінюють, як діяти далі", – пише ЗМІ.

Співрозмовник, знайомий з перебігом переговорів, зазначив, що в адміністрації США стурбовані можливими "побічними ефектами" від санкцій. Зокрема, як це було у 2018 році, коли антиросійські обмеження призвели до збоїв у глобальних ланцюжках постачання алюмінію.

Нагадаємо, країни Заходу стурбовані пересуванням російських військ на українському кордоні України. Вони вважають, що Росія може планувати подальшу агресію, тому й розглядають санкції.

Санкції проти Росії: останні новини

Глава МЗС України та головний дипломат Євросоюзу 27 січня провели телефонну розмову. У ній Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель порушили питання санкцій проти Росії й погодилися, що нові санкції повинні стримати Росію від втілення агресивних планів.

Євросоюз спільно з Великою Британією та США почали розробляти санкції, які вдарять по економіці Росії. Обмежень не минути, якщо Москва продовжить ескалацію проти України.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що її країна готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у випадку вторгнення в Україну.

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