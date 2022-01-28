Дипломати погодилися, що нові санкції повинні стримати Росію від втілення агресивних планів. До слова, Боррель ще раз підтвердив, що дипломати ЄС з України не евакуюватимуться.

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Головні дипломати України та ЄС обговорили антиросійські санкції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба й Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель телефоном поспілкувалися про підготовку санкцій проти Росії для стримування її агресії.

Співрозмовники обговорили підготовку санкцій проти Росії, аби стримати її від втілення агресивних планів щодо України та Європи,

– мовиться у повідомленні українського МЗС за підсумками розмови.

Також Кулеба і Боррель присвятили "окрему увагу перспективам просування дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту".

Що важливо: пан Боррель підтвердив відсутність намірів на цьому етапі евакуювати членів родин чи співробітників представництва ЄС в Україні.

Сам Жозеп Боррель у твітері як представник ЄС висловив "рішучу, сильну й постійну єдність у підтримці України", та додав:

Ми працюємо над тим, щоб допомогти Києву протистояти широкому спектру викликів і загроз.

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