Вторгнення Росії в Україну потягнуло б за собою нові економічні санкції. Про це розповів в ефірі 24 каналу представник Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш.
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Гармаш не вірить у повномасштабний наступ Росії
На його думку, Росія може спробувати розпочати серйозну ескалацію руками так званих бойовиків, але лише на Донбасі, для того, щоб Україна зазнала значних воєнних втрат. На думку Путіна, це стане джерелом внутрішньої дестабілізації.
Я не вірю, що Росія почне повномасштабне вторгнення. Тому що це потягне за собою такі санкції, які просто вб'ють російську економіку та режим Путіна.
При цьому у випадку, якщо Україна піде у контратаку, Путін може визнати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. За словами Гармаша, це дозволило б йому відправити туди своїх так званих миротворців.
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Ймовірний наступ Росії: головні новини
- Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, закликав Росію вивести свої війська з України, Грузії та Молдови.
- Водночас Олексій Данілов, секретар РНБО, закликав партнерів не панікувати через ймовірне нове вторгнення Росії, а допомагати нам.
- Москва пригрозила, що нібито надасть зброю бойовикам. Втім, СБУ викрила, що Росія вже це робить, в чому Україна не сумнівалася.