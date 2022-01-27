Вторжение России в Украину повлекло бы за собой новые экономические санкции. Об этом рассказал в эфире 24 канала представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.
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Гармаш не верит в полномасштабное наступление России
По его мнению, Россия может попытаться начать серьезную эскалацию руками так называемых боевиков, но только на Донбассе, для того, чтобы Украина понесла значительные военные потери. По мнению Путина, это станет источником внутренней дестабилизации.
Я не верю, что Россия начнет полномасштабное вторжение. Потому что это повлечет такие санкции, которые просто убьют российскую экономику и режим Путина.
При этом если Украина пойдет в контратаку, Путин может признать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По словам Гармаша, это позволило бы отправить туда своих так называемых миротворцев.
Сергей Гармаш прокомментировал вероятное наступление России на Донбасс: смотрите видео
Вероятное наступление России: главные новости
- Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, призвал Россию вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы.
- В то же время Алексей Данилов, секретарь СНБО, призвал партнеров не паниковать из-за возможного нового вторжения России, а помогать нам.
- Москва пригрозила, что якобы предоставит оружие боевикам. Впрочем, СБУ уличила, что Россия уже это делает, в чем Украина не сомневалась.