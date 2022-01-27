Вторжение России в Украину повлекло бы за собой новые экономические санкции. Об этом рассказал в эфире 24 канала представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

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Гармаш не верит в полномасштабное наступление России

По его мнению, Россия может попытаться начать серьезную эскалацию руками так называемых боевиков, но только на Донбассе, для того, чтобы Украина понесла значительные военные потери. По мнению Путина, это станет источником внутренней дестабилизации.

Я не верю, что Россия начнет полномасштабное вторжение. Потому что это повлечет такие санкции, которые просто убьют российскую экономику и режим Путина. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в ТКГ

При этом если Украина пойдет в контратаку, Путин может признать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По словам Гармаша, это позволило бы отправить туда своих так называемых миротворцев.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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