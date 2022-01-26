Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он утверждает, что Путину нужна именно дестабилизация.
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Мы это подчеркиваем сейчас и артикулируем нашим партнерам, что мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь. Ведь если люди перейдут в состояние паники – это очень опасная ситуация для страны,
– отметил он.
Данилов подчеркнул, что во время нестабильной информационной ситуации манипулировать Украиной будет намного легче, а это задача России.
"Зачем это делают общим ударением остальные партнеры – у нас здесь есть определенные вопросы относительно этого. Мы за открытую публичную, мировую дискуссию по вопросу войны на территории нашей страны", – сказал секретарь СНБО.
Если чего-то нет, то не надо говорить, что оно есть
Данилов отметил, что Украина благодарна партнерам за ту помощь, которую они оказывают. Но вполне осознает, что происходит в мире, поэтому просит не пытаться таким способом манипулировать страной.
Мы с большим уважением относимся ко всем странам, благодарны им за помощь, но если чего-то нет, то не надо говорить, что оно есть. А если оно есть, надо говорить, что оно есть и называть фамилию, имя и отчество, а не откладывать потом на будущее,
– уверяет секретарь СНБО.
Брифинг Алексея Данилова с итогами заседания СНБО: смотрите видео
Угроза вторжения России: главное
- По данным разведки, Россия активно наращивает войска у границ Украины. О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года.
- Недавно Вашингтон заявил, что Россия планирует нападение на Украину в середине февраля.
- После этого в посольстве США разрешили своим дипломатам покинуть Украину по желанию. Впоследствии начали рекомендовать и своим гражданам покинуть территорию Украины из-за угрозы нового российского вторжения.
- 25 января, во время обращения к украинцам, Владимир Зеленский подчеркнул, что поводов для паники нет и ситуация на границе контролируется украинскими бойцами.