Такое заявление прозвучало после просьбы партии Путина "Единая Россия" о поставках оружия боевикам на Донбассе. Об этом пишут ряд российских СМИ.

Важно Партия Путина официально просит Кремль поставлять оружие боевикам на Донбассе

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СУД Виктор Водолацкий, Россия может осуществить поставки туда оружия за несколько часов. Однако соответствующее решение должен принять президент России Владимир Путин.

Водолацкий интересным способом попытался аргументировать поставки оружия боевикам. Он заявил, что оружие заставит "удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население". Также Россия таким образом хочет нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине.

Интересная деталь! Ни о каком наращивании войск России у российско-украинских границ Водолацкий, конечно же, не сказал.

Более того, из его выступления следует, что якобы Украина, поддержанная Западом, хочет "убивать мирных жителей Донбасса", а не бороться за свои земли от оккупантов. Также представитель президентской партии в российской госдуме выразил надежду, что украинская сторона "выберет дипломатический подход". Тогда как сама Россия уже давно наплевала на любые договоренности, в том числе и относительно режима тишины на Донбассе.

Угроза вторжения России в Украину: главное

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ.

В Белом доме подтвердили, что США готовят экспортные санкции против Кремля. Новый пакет ограничений может повредить промышленности России.

25 января Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет и ситуация на границе контролируемая нашими бойцами.

Между тем в Вашингтоне видит признаки того, что Москва применит силу против Украины до середины февраля. В то же время США заявили, что Запад готов реагировать на различные сценарии.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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