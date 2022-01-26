Про це розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов. Він стверджує, що Путіну потрібна саме дестабілізація.

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Ми це наголошуємо зараз і артикулюємо нашим партнерам, що ми не можемо собі дозволити, щоб падала наша економіка. В цьому питанні нам теж треба допомога. Адже якщо люди перейдуть у стан паніки – це дуже небезпечна ситуація для країни,

– зазначив він.

Данілов наголосив, що під час нестабільної інформаційної ситуації маніпулювати Україною буде набагато легше, а це завдання Росії.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

"Навіщо це роблять спільним наголосом решта партнерів – у нас тут є певні питання щодо цього. Ми за відкриту публічну, світову дискусію з питання війни на території нашої країни", – сказав секретар РНБО.

Якщо чогось немає, то не треба казати, що воно є

Данілов зауважив, що Україна вдячна партнерам за ту допомогу, яку вони надають. Але цілком усвідомлює, що відбувається у світі, тому просить не намагатись у такий спосіб маніпулювати країною.

Ми з великою повагою ставимося до всіх країн, вдячні їм за допомогу, але якщо чогось немає, то не треба казати, що воно є. А якщо воно є, треба казати, що воно є і називати прізвище, ім'я і по батькові, а не відкладати потім на майбутнє,

– запевняє секретар РНБО.

Брифінг Олексія Данілова з підсумками засідання РНБО: дивіться відео

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